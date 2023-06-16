Глава профильной комиссии госсовета Удмуртии указал на главные приоритеты проекта бюджета на 2024 год

В приоритете на увеличение объемов финансирования в бюджете Удмуртии на 2024 года должны стать дороги, здравоохранение и сельское хозяйство. Такое мнение на пресс-конференции высказал председатель постоянной комиссии госсовета республики по бюджету, налогам и финансам Наиль Мухамедзянов. Он отметил, что несмотря на ограниченность ресурсов в республике продолжается строительство социальных и инфраструктурных объектов, однако ряд направлений остается недофинансированными.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба госсовета Удмуртии Фото: Пресс-служба госсовета Удмуртии

«Мы считаем, что нужно увеличить финансирование дорожной отрасли, чтобы продолжался ремонт как магистральных дорог, так и межквартальных проездов, тротуаров. Недостаточно пока финансируется здравоохранение, нужно повышать качество и доступность медицинских услуг, увеличивать объем на приобретение лекарств. Это и господдержка отрасли АПК. Окно возможностей сейчас открывается для нашей промышленности, высвобождаются ниши производства востребованной продукции, поэтому предприятия тоже нужно поддержать льготными займами. Это основные направления, которыми нужно заниматься при формировании проекта бюджета на 2024 год»,— отметил господин Мухамедзянов.

Также, по его мнению, стоит увеличивать финансирование программы инициативного бюджетирования и самообложения, так как они показывают хороший эффект с точки зрения интереса граждан и возможностей для улучшения инфраструктуры.