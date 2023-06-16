На Кубани будет построен завод по производству крахмала и глютена

ООО «Краснодарский крахмальный комбинат» в ходе ПМЭФ-2023 заявило о планах строительства в Красноармейском районе предприятия по производству муки, комбикормов, глютена и различных видов крахмала, в том числе нативного и модифицированных крахмалов, сообщает пресс-служба администрации Кубани. Инвестор намерен вложить проект более 28 млрд руб., мощность предприятия составит 250 тыс. т продукции в год.

Владельцами ООО «Краснодарский крахмальный комбинат» являются Давид и Рафаэль Солтановы, а также Георгий Крапивка, компания была создана в 2013 году в Краснодаре. Изначально бизнес принадлежал Ризвану Солтанову и Александру Ярчуку, совладельцам строительной компании «Гравитон», которая участвовала в проекте реконструкции Туапсинского НПЗ.

Анна Перова, Краснодар