В госсовете Удмуртии считают необходимым усиливать работу с федеральным центром в части дотаций из бюджета

Правительство Удмуртии вынуждено наращивать госдолг из-за необходимости выполнять социальные обязательства и большого объема налоговых поступлений, которые идут в федеральный центр. Как отметил на пресс-конференции председатель постоянной комиссии госсовета Удмуртии по бюджету, налогам и финансам Наиль Мухамедзянов, в 2022 году на социальные расходы пришлось 78% общего объема расходов бюджета Удмуртии, т.е. на развитие экономики осталось только 22%. В 2022 году это было 23 млрд руб., которые потратили на строительство, ремонт, господдержку отраслей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба госсовета Удмуртии Фото: Пресс-служба госсовета Удмуртии

«Исходя из того, что я сейчас озвучил, становится понятно, почему у нас есть госдолг. Республика вынуждена осуществлять заимствования, иначе у нас прекратится развитие. Положительным моментом относительно государственного долга является замена коммерческих кредитов на бюджетные кредиты из федерального бюджета, которые составляют 93% от объема госдолга по ставке 0,1 процента годовых»,— пояснил господин Мухамедзянов.

Республика является донором федерального бюджета, перечисляя порядка 73% собираемых с территории налогов, при этом перевыполняет планы по некоторых налогам, в частности НДС, акцизам и НДПИ. Взаимодействие с федеральным центром в части увеличения дотаций бюджету Удмуртии пока не дает результат, который хотелось бы, однако республиканские власти ведут активный диалог с Минфином РФ.

По его мнению, увеличение дотаций из федерального бюджета является одной из точек роста для бюджета республики. Среди внутренних точек роста он назвал увеличение поступлений по НДФЛ, УСН, спецрежимам, а также более активное участие в федеральных программах и грантовой деятельности. Увеличение доходной части бюджета необходимо, чтобы была возможность сокращать госдолг и развивать экономику региона.