ВТБ профинансирует строительство логистических центров Romex Group. Соглашение касается строительства новых логистических комплексов в Татарстане и Краснодарском крае. Терминал в Татарстане при финансовом участии ВТБ планируется построить к лету следующего года на участке площадью 15 га, общая площадь комплекса составит не менее 40 тыс. кв. м. Второй объект площадью 45 тыс. кв. м будет расположен в Новороссийске, его ввод в эксплуатацию запланирован на III квартал будущего года. Проекты реализуются по схеме «под конкретного клиента». Общие инвестиции холдинга в строительство составят более 7 млрд руб.

Инвестиционная программа «Россетей» в ближайшие два года составит рекордный 1 трлн руб. Как сказал генеральный директор компании Андрей Рюмин, 40% этих средств пойдет на реализацию программ в Сибири и на Дальнем Востоке.

Российские компании перевезут по Северному морскому пути порядка 80 млн т грузов до 2025 года. Такими планами на форуме в Петербурге поделился глава «Росатома» Алексей Лихачев. По его прогнозам, к 2030 году объем перевозок по СМП достигнет 100 млн т.