Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Корпоративные новости на “Ъ FM”

ВТБ профинансирует строительство логистических центров Romex Group. Соглашение касается строительства новых логистических комплексов в Татарстане и Краснодарском крае. Терминал в Татарстане при финансовом участии ВТБ планируется построить к лету следующего года на участке площадью 15 га, общая площадь комплекса составит не менее 40 тыс. кв. м. Второй объект площадью 45 тыс. кв. м будет расположен в Новороссийске, его ввод в эксплуатацию запланирован на III квартал будущего года. Проекты реализуются по схеме «под конкретного клиента». Общие инвестиции холдинга в строительство составят более 7 млрд руб.

Инвестиционная программа «Россетей» в ближайшие два года составит рекордный 1 трлн руб. Как сказал генеральный директор компании Андрей Рюмин, 40% этих средств пойдет на реализацию программ в Сибири и на Дальнем Востоке.

Российские компании перевезут по Северному морскому пути порядка 80 млн т грузов до 2025 года. Такими планами на форуме в Петербурге поделился глава «Росатома» Алексей Лихачев. По его прогнозам, к 2030 году объем перевозок по СМП достигнет 100 млн т.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...