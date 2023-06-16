Петербургские эсеры просят освободить многодетных от курортного сбора

«Справедливороссы» предлагают освободить многодетные семьи от уплаты курортного сбора в Санкт-Петербурге. Как сообщила депутат городского Заксобрания Марина Шишкина в своем Telegram-канале в пятницу, 16 июня, соответствующую поправку к законопроекту подала фракция «Справедливая Россия — За правду» (СЗРП) в петербургском парламенте.

«Подали от фракции СРЗП поправку об освобождении от курортного сбора многодетных семей»,— написала она.

Госпожа Шишкина напомнила, что на прошлом заседании законодатели в первом чтении одобрили проект о введении туристического налога с 1 апреля 2024 года. Согласно документу, туристы старше 18 лет, проживающие в городских отелях дольше 24 часов, будут платить по 100 рублей за человека в сутки. Деньги планируют направить на развитие туристической инфраструктуры.

«Мы считаем, что для многодетных можно сделать исключение»,— подчеркнула депутат и добавила, что, по ее мнению, будет несправедливо, если в год своего 320-летия Петербург «станет недоступным» для путешественников.

Размер взноса, условия, территорию и порядок оплаты данного сбора определяют местные власти, однако по закону сумма не может превышать 100 руб. в сутки. Таким образом, гость должен заплатить фиксированный регионом тариф, умноженный на количество дней фактического проживания. Эти деньги поступают в бюджет региона, а в дальнейшем направляются на благоустройство курортной зоны.

С 2018 года специальный налог для туристов в экспериментальном порядке взимают с приезжих в Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях. Соответствующий закон был принят в июле 2017 года. 5 декабря 2022 года президент России Владимир Путин продлил пилотный проект по взиманию курортного сбора до 31 декабря 2024 года, включив в перечень участников Петербург и федеральную территорию «Сириус» — как самостоятельную единицу на уровне с остальными субъектами РФ.

Андрей Кучеров

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте