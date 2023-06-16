Сеть фитнес-центров в Казани могут оштрафовать на 500 тысяч рублей за абонементы за рубль

В Казани сеть фитнес-центров «Алекс Фитнес» могут оштрафовать на 500 тыс. руб. за нарушения закона о рекламе. Об этом сообщило татарстанское УФАС.

По данным ведомства, услуги тренажерного зала в клубе на территории ГУМа предлагали за 1 руб., в «Тандеме» же можно было купить фитнес и бассейн. При этом реклама вела на сайт клуба, где была опубликована информация о наличии абонементов без указания цены. Реальную же стоимость клиенты могли узнать лишь после того, как они заполняли заявки. В итоге антимонопольщики возбудили дело по признакам нарушения закона о рекламе, поскольку сообщения фитнес-центров намеренно вводили потребителей в заблуждение.

УФАС планирует привлечь сеть клубов к максимальному наказанию, поскольку дело в отношении организации рассматривается не в первый раз. Ранее на «Алекс Фитнес» уже был наложен штраф. Однако нарушения до сих пор не устранены.

"Ъ-Казань"