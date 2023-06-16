Пробки в Нижнем Новгороде достигли восьми баллов вечером 16 июня

Нижний Новгород встал в восьмибалльных пробках вечером 16 июня, по данным сервиса «Яндекс.Карты».

В верхней части города движение затруднено на проспекте Гагарина, Нижневолжской набережной, Канавинском мосту, площади Сенной, Казанском съезде, улицах Минина, Большой Печерской, Горького, Панина, Ижорской, Республиканской, Октябрьской, Академика Блохиной.

В нижней части города заторы образовались на улицах Советской, Романова, Совнаркомовской, Мурашкинской, Баумана, Композиторской, Новикова-Прибоя, Успенского, Райниса.

Ситуация на дорогах должна улучшиться к 20:00, по прогнозу «Яндекс.Карт».

Елена Ковалева