Базирующийся в Ростовской области авиаполк ЮВО получил наименование «Гвардейский»

Бомбардировочный авиационный полк Южного военного округа, базирующийся в Ростовской области, получил наименование «Гвардейский», сообщает пресс-служба правительства Ростовской области. В торжественной обстановке служащим полка была вручена Георгиевская знаменная лента. В мероприятии принял участие замгубернатора региона Вадим Артемов.

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Полк получил почетное наименование в соответствии с указом президента за героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом в боевых действиях в условиях вооруженных конфликтов.

История полка насчитывает 73 года, из которых 30 — формирование провело в Ростовской области. За годы существования военнослужащие совершали вылеты на практически всех типах самолетов — от ЯК-9 до СУ-34.

«За время существования подразделения менялись места дислокации, названия, стоящие перед полком задачи. Неизменным оставалось одно: профессионализм, смелость, готовность пожертвовать собой ради страны и мирных жителей»,— прокомментировал присвоение наименования Вадим Артемов.

Анастасия Назарова