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Правительство Самарской области и компания «Метсервис» подписали соглашение о создании производственно-сервисного центра

На Санкт-Петербургском международном экономическом форуме правительство Самарской области и компания «Метсервис Поволжье» заключили соглашение о реализации нового проекта в сфере промышленного производства, сообщает правительство региона. 

«Компания планирует открыть на территории Особой экономической зоны «Тольятти» производственно-сервисный центр, который будет заниматься как поставками, так и обработкой металла, а именно раскроем и резкой рулонного проката, гибкой труб и листовых материалов»,— говорится в сообщении. 

На территории ОЭЗ «Тольятти» компании выделен земельный участок площадью 3,5 га. На предприятии будет создано около 50 рабочих мест. 

Сабрина Самедова

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