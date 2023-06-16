Правительство Самарской области и компания «Метсервис» подписали соглашение о создании производственно-сервисного центра

На Санкт-Петербургском международном экономическом форуме правительство Самарской области и компания «Метсервис Поволжье» заключили соглашение о реализации нового проекта в сфере промышленного производства, сообщает правительство региона.

«Компания планирует открыть на территории Особой экономической зоны «Тольятти» производственно-сервисный центр, который будет заниматься как поставками, так и обработкой металла, а именно раскроем и резкой рулонного проката, гибкой труб и листовых материалов»,— говорится в сообщении.

На территории ОЭЗ «Тольятти» компании выделен земельный участок площадью 3,5 га. На предприятии будет создано около 50 рабочих мест.

Сабрина Самедова