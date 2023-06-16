РСПП попросит продлить разрешение не публиковать финотчетность

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) попросит продлить возможность не публиковать финансовую отчетность, сообщил президент РСПП Александр Шохин. Это решение не в пользу инвесторов, однако санкционные риски делают разрешение не публиковать финотчетность актуальным, считают в РСПП.

«Вы знаете, буквально сегодня я согласовал письмо-обращение в Министерство финансов с предложением продлить вот эту технологию сокрытия части информации от публичности»,— сказал господин Шохин в интервью телеканалу «Россия 24» (цитата по «Интерфаксу»). Из-за санкционных рисков РСПП считает целесообразным воздержаться от публикации отчетности как минимум до конца года.

«Для инвесторов это, конечно, нездорово… сейчас российские инвесторы также не имеют возможности оценивать финансовое положение компании и тяжелее выбирать направление инвестирования»,— отметил Александр Шохин.

«Регуляторы должны знать эту информацию (содержащуюся в финотчетности.— ''Ъ'') и оценивать надежность тех или иных банков или других организаций, а вот стоит ли публиковать ее — это вряд ли. Я думаю, до конца года лучше воздержаться»,— заявил глава РСПП, пояснив, что любая успешная компания, опубликовав свои результаты, рискует попасть под санкции.

В феврале Минфин высказался за возобновление раскрытия с публикацией не обнародованных ранее отчетов. Тогда директор департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков заявил, что министерство рассчитывает на возобновление публикации компаниями финансовой отчетности во втором полугодии 2023 года.

В 2022 году бизнес получил право не обнародовать или раскрывать в ограниченном виде чувствительную корпоративную информацию. Это правило действует до 1 июля 2023 года.

Мария Федотова