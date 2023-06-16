В Астраханской области появится уникальный агрокомплекс по выращиванию кормовых и зерновых культур

На Петербургском экономическом форуме губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин подписал соглашение с генеральным директором ООО «Арабия-Экспо Агро» Дмитрием Макаровым. Об этом сообщили в пресс-службе администрации главы региона.

Проект подразумевает создание в субъекте РФ «агрокомплекса замкнутого цикла по выращиванию кормовых и зерновых культур с последующей промышленной переработкой и производству высококачественных кормов для сельскохозяйственных животных».

Уникальность проекта заключается в полном отсутствии аналогов на рынке страны продуктов переработки люцерны, соответствующих требованиям международного рынка: «Технология искусственной сушки позволяет контролировать основные кормовые параметры для достижения высокой эффективности производства». Рассматривается возможность присвоения инвестиционному проекту статуса особо важного.

Для реализации проекта в оборот введут 10 тыс. га неэксплуатируемых земель под полив и строительство завода по переработке люцерны в сено, гранулы и тюки. В том числе, на предприятии будут выращивать кукурузу.

Воплотить проект в жизнь планируют в 2023-2030 гг. Инвестиции составят 2, 5 млрд руб.

Дарья Васенина