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Движение по улице Максима Горького в Ижевске перекроют до 19 июня

В столице Удмуртии из-за ремонта теплотрассы ограничат движение транспорта по улице М. Горького в районе пересечения с Бородина по направлению к центру. Данная мера будет действовать с 21:00 16 июня до 18:00 19 июня, сообщает пресс-служба администрации города.

Фото: Пресс-служба администрации Ижевска

Фото: Пресс-служба администрации Ижевска

Отмечается, что полоса движения на участке здесь будет значительно сужена, а транспорту придется выезжать на встречную полосу. Для безопасности участников движения на участке здесь организуют временную схему расстановки дорожных знаков.

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