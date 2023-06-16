Движение по улице Максима Горького в Ижевске перекроют до 19 июня

В столице Удмуртии из-за ремонта теплотрассы ограничат движение транспорта по улице М. Горького в районе пересечения с Бородина по направлению к центру. Данная мера будет действовать с 21:00 16 июня до 18:00 19 июня, сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Ижевска Фото: Пресс-служба администрации Ижевска

Отмечается, что полоса движения на участке здесь будет значительно сужена, а транспорту придется выезжать на встречную полосу. Для безопасности участников движения на участке здесь организуют временную схему расстановки дорожных знаков.