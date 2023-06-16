СКР: Мужчина в Татарстане убил дочь и утопил ее тело в реке

В ближайшее время в Татарстане будут судить 47-летнего жителя Ютазинского района. Его обвиняют в убийстве собственной 17-летней дочери (ч.1 ст. 105 УК РФ). Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Трагедия произошла в апреле этого года. Мужчина, как утверждает следствие, начал конфликт с потерпевшей, поскольку она вела разговор интимного содержания по телефону. В ходе ссоры обвиняемый толкнул дочь с лестницы, та ударилась головой и потеряла сознание, после этого мужчина решил, что девушка погибла, после чего утопил ее в реке Ик, уточнили в ведомстве.

В тот же день мать потерпевшей обратилась к правоохранителям, и они начали оперативно-розыскные мероприятия. 30 апреля тело погибшей извлекли из воды. Позже задержали ее отца. Вину он признал. Суд отправил его под арест.

"Ъ-Казань"