В Адыгее уволят полицейских, передававших за деньги сведения об умерших похоронному бюро

В Адыгее хотят уволить сотрудников отдела МВД России по Тахтамукайскому району при подтверждении их вины в передаче сведений об умерших похоронному агентству за денежное вознаграждение. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по РА.
Фото: пресс-служба ГУ МВД России по РА
По данным ведомства, противоправные действия полицейские совершили в период с 2019 по 2022 годы. Собранные материалы по данному делу передали в следственные органы.
В случае доказательства вины подозреваемых из органов их уволят «по отрицательным основаниям».
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