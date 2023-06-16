В Адыгее уволят полицейских, передававших за деньги сведения об умерших похоронному бюро

В Адыгее хотят уволить сотрудников отдела МВД России по Тахтамукайскому району при подтверждении их вины в передаче сведений об умерших похоронному агентству за денежное вознаграждение. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по РА.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГУ МВД России по РА Фото: пресс-служба ГУ МВД России по РА

По данным ведомства, противоправные действия полицейские совершили в период с 2019 по 2022 годы. Собранные материалы по данному делу передали в следственные органы.

В случае доказательства вины подозреваемых из органов их уволят «по отрицательным основаниям».

Анастасия Донскова

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