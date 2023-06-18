Обозреватель “Ъ FM” Дарья Цивина рассказывает о том, как изменились меню и коктейльная карта заведения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Prscco Bar Фото: Prscco Bar

Prscco Bar на Пятницкои отметил свое пятилетие масштабным обновлением интерьера, меню и коктейльной карты. На кухню заступил новый шеф-повар Олег Бутынец, в зале появились традиционные столы и стулья вместо оригинальных валиков-«жердочек» для высокой барной посадки, которые в Москве, увы, так и не прижились. А на подмогу большой винной карте явились десять коктейлей от шеф-бармена Алена Воробьева, причем вовсе не на просекко, а на водке, джине и роме.

Еда в Prscco Bar всегда было сложнее, чем можно себе представить, учитывая крошечные размеры его кухни. Новый шеф эту доблестную традицию поддержал и преумножил. При этом винная тематика меню полностью сохранилась — под игристые со всего мира отлично идут брускетты с ростбифом и пряными огурцами, уткой и трюфельным кремом, запеченный камамбер с вареньем из инжира и цветочной пыльцой, паштет из цыпленка с бриошью и конфитюром из кураги и тартин с креветками и манго.

На горячее шеф готовит стейк бавет с брюссельской капустой и перечным соусом и голубцы с лососем, зеленым соусом и икрой палтуса. А на десерт — мусс из белых грибов с ганашем из белого шоколада и классический фондан.

Кроме того, каждый день до 17 часов в Prscco Bar действуют бранчи с бокалом просекко в подарок. Для игристых «завтракаобедов» предназначены скрембл со страчателлой, «бенедикты» с ростбифом и лососем, сырники со сметанным кремом и бриошь с мороженым, карамелью и малиной.