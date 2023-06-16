Компания «Черноморская форель» построит в Сочи предприятие по разведению и переработке рыбы

Гендиректор ООО «Черноморская форель» Андрей Мартынов в ходе ПМЭФ-2023 подписал с губернатором Кубани Вениамином Кондратьевым и мэром Сочи Алексеем Копайгородским соглашение о реализации инвестиционного проекта по выращиванию и переработке форели, сообщает пресс-служба администрации края. Объем вложений в первую очередь проекта составит 2,5 млрд руб.

Проект компании «Черноморская форель» будет реализован до 2032 года. На территории Сочи создадут береговую и морскую инфраструктуру для выращивания и переработки форели. Развивать производственные мощности планируют на арендованных рыбоводных участках, сообщает пресс-служба краевой администрации. По данным инвестора, сейчас в России существует дефицит форели, который составляет порядка 100 тыс. т в год. «Знаю, что у инвесторов есть планы открыть подобное предприятие в Мурманске, но реальная точка развития именно здесь. Уверен, что черноморская форель станет популярным брендом», – отметил Андрей Мартынов.

ООО «Черноморская форель» было создано в 2021 году в Сочи, владельцы – Андрей Мартынов и Григорий Полукаров (ранее был соучредителем ООО «Петропавловск-Камчатский рыбоконсервный завод»).

Анна Перова, Краснодар