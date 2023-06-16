Саратовского полицейского обвиняют в мошенничестве и превышении полномочий

Ершовские следователи закончили расследование уголовного дела в отношении бывшего сотрудника ОМВД по Озинскому району. Экс-силовику вменяют покушение на мошенничество (ч. 3 ст. 30 — ч. 3 ст. 159 УК РФ), мошенничество (ч. 3 ст. 159 УК РФ) и превышение должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ).

Следствием установлено, что 13 сентября 2021 года бывший полицейский не зарегистрировал заявление об угоне автомобиля. Заявитель позднее обратился в прокуратуру. Надзорный орган направил материалы следователям. Те раскрыли дело, суд вынес обвинительный приговор.

29 января 2023 года обвиняемый потребовал у некого гражданина 400 тыс. руб. за непривлечение к уголовной ответственности. 9 февраля при получении денег его задержали сотрудники регионального УФСБ.

В ходе расследования вскрылся еще один преступный эпизод. В декабре 2022 года экс-силовик получил от пятерых подчиненных их премии якобы для распределения между сотрудниками, лишенными выплат из-за дисциплинарных взысканий. В пресс-службе саратовского СКР не смогли уточнить, почему полицейские согласились отдать свои деньги коллегам.

Дело и обвинительное заключение прокуратуры передали в суд.

Дарья Васенина