В Сочи с подтопленных территорий вывезли порядка 600 кубометров веток и мусора

За прошедшую ночь с пострадавших от наводнения территорий Сочи вывезли порядка 600 кубометров веток и мусора. Санитарная очистка микрорайона подходит к завершению. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

По словам заместителя главы Сочи Вадима Снегирева, устранением последствий непогоды занимаются около 300 человек и 50 единиц специальной техники. Кроме того, удалось восстановить газоснабжение населения по временной схеме. Сейчас аварийные бригады Сочигоргаза продолжают ремонт сетей большого диаметра. С помощью специализированной техники специалисты муниципальных предприятий «Водосток» и «Водоканал» промыли ливневую канализацию, расположенную на набережной.

Отмечается, что набережную реки Мацесты готовят к восстановлению. В определенных местах заменят брусчатое покрытие, поврежденные пролеты ограждения, а также установят новую парковую мебель.

Валерия Каманина