В Славянском районе построят фруктохранилище за 1 млрд рублей

В Славянском районе планируют построить фруктохранилище на 10,5 тыс. тон. Его общая площадь составит 2,82 га. Инвестиции в проект оцениваются в 1 млрд руб. Соглашение в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подписали вице-губернатор Андрей Коробка и представители ООО Агрофирма «Приволье». Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

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В рамках реализации проекта планируют создать 96 новых рабочих мест.

«Садоводство в Краснодарском крае развивается интенсивными темпами — благодаря государственным и частным инвестициям ежегодно растет площадь садов, увеличиваются объемы производства фруктов»,— подчеркнул господин Коробка.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО Агрофирма «Приволье» зарегистрировано в Славянске-на-Кубани в 2004 году. Генеральным директором и бенефициаром является Сергей Лагошин. Выручка в 2022 году составляет 1,5 млрд руб. Чистая прибыль — 828,9 млн руб.

Олег Исаев

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