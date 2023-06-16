ПСБ и «Роскосмос» развивают сотрудничество в рамках зарплатного обслуживания. На полях Петербургского экономического форума стороны подписали соглашение, которое закрепляет принципы взаимодействия по зарплатному проекту и единый порядок банковского обслуживания сотрудников госкорпорации. Более 190 тыс. человек смогут пользоваться финансовыми продуктами банка на льготных условиях. Также соглашением предусмотрено создание сети «легких» офисов на территории крупнейших предприятий «Роскосмоса».

Группа Сбербанк объявляет о закрытии сделки по продаже 100% акций дочерней компании в Австрии. Таким образом, «Сбер» полностью ушел с европейского банковского рынка. Для проведения сделки получены все необходимые регуляторные одобрения, пишут СМИ.

«Москвич» в текущем году планирует выпустить несколько тысяч новых лифтбеков. В продаже они должны появиться во второй половине 2023-го, сообщил гендиректор КамАЗа Сергей Когогин. Эта машина — перелицованный китайский Sehol A5 Plus, внешне автомобили отличаются только логотипами.