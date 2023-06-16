В Сочи с начала года выявили 267 самостроев

В Сочи за первое полугодие 2023 года выявили 267 объектов самовольного строительства. Об этом сообщила пресс-служба администрации курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

«По результатам работы выявлено 60 фактов самовольного занятия земельных участков, а также 103 факта нецелевого использования земельных участков»,— говорится в сообщении.

Администрация города намерена подать исковые заявления в суд на основе выявленных сведений. В мэрии хотят добиться сноса самостроев. Городские власти отметили, что строительство на земельных участках осуществляется строго в соответствии с разрешительными документами — уведомлением о начале строительства и разрешением на строительство.

Анастасия Донскова

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