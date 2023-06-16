Путин предложил установить показатели эффективности вузов

Президент Владимир Путин во время выступления на Петербургском экономическом форуме заявил о необходимости повышения ориентированности высших и средних учебных заведений на успешное трудоустройство выпускников. В связи с этим он предложил установить для учебных заведений ключевые показатели эффективности.

«Главный из них — качество занятости выпускников. На основе такого подхода предлагаю сформировать рейтинги учебных заведений профессионального образования. И второе: предлагаю ежегодно готовить пятилетний прогноз потребности в кадрах на уровне всей экономики»,— сказал господин Путин.

Он также поручил правительству создать механизм «ученических договоров», в рамках которых работодатель оплачивает обучение сотрудника, а тот получает гарантированное рабочее место по окончании учебы.

Лусине Баласян