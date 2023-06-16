ПМЭФ-2023: Алтай получит петербургские электрокары

В рамках Петербургского международного экономического форума АО «Северо-Западный региональный центр Концерна ВКО «Алмаз-Антей» — Обуховский завод» (АО «Обуховский завод») подписало соглашение о сотрудничестве с правительством Республики Алтай. Предполагается, что это позволит повысить эффективность и экологичность функционирования объектов транспортного комплекса Алтая, в том числе, увеличит количество электромобилей и беспилотников в регионе.

«Мы уверены, что такой вид транспорта будет востребован и в экологической столице России — Республике Алтай. Наши автомобили будут созданы с соблюдением всех экологических требований и подойдут для длительных поездок по региону, служб такси и каршеринга, микро-электромобили, в частности, смогут использоваться в курортных зонах, где нежелательна эксплуатация обычных автомобилей»,— прокомментировал подписание документа генеральный директор АО «Обуховский завод» Михаил Подвязников.

В конце мая Обуховский завод продемонстрировал главе республики и представителям правительства Алтая прототип современного электрокроссовера «Е-Neva», который будет применяться в экологических зонах республики, где нежелательно применение обычного транспорта.

«В будущем электромобили E-Neva пополнят автопарк каршеринга, который будет организован у обновленного аэровокзального комплекса. Все это отвечает принципам устойчивого развития, а также способствует уменьшению загрязнения воздуха и сохранению высокого экологического индекса нашей республики»,— заявил на церемонии подписания соглашения председатель правительства Республики Алтай Олег Хорохордин.

Екатерина Рязанова

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