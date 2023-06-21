«Предлагают опять ударить по легальному бизнесу»

После массового отравления метанолом, содержавшимся в продукте «Мистер Сидр» в ряде регионов, комитет Госдумы по экономической политике предложил новые меры регулирования рынка слабоалкогольных напитков. Согласно копии документа, которая есть у «Ъ», Минфину предлагается ввести минимальные розничные цены на пиво и сидр, усилить контроль продажи разливных напитков вплоть до полного запрета, а также создать реестр дистрибуторов. Председатель Союза пивоваров Челябинской области Илья Ройтенберг считает, что новые ограничения только еще больше усложнят жизнь добросовестным производителям, а нелегалами, продукция которых фактически не является пивом и сидром, должны заниматься правоохранительные органы.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: из личного архива Ильи Ройтенберга Фото: из личного архива Ильи Ройтенберга

Сейчас на фоне этой истории многие хотят усложнить проверками жизнь, как сидроварам, так и пивоварам. Однако надо понимать, что «Мистер Сидр» - это только название, фактически продукт не имел к сидру никакого отношения, яблоки в его производстве не использовались. Там была вода, спирт и вкусовые добавки. Причем на этикетках этого напитка было написано «виски-кола», «ром-кола», «пинаколада». Какое отношение все это имеет к сидру?

Следующий вопрос: причем тут пиво? На этикетке, конечно, было написано «пивной напиток», а в составе указаны хмель, солод и дрожжи, но понятно, что ничего из этого в бутылках не было. Чтобы получить разрешение на выпуск пивных напитков, нужно иметь зарегистрированную пивоварню. У этого «Мистера Сидра» не было ни варочного цеха, ни цехов брожения и дображивания. Просто в емкостях делали гремучую смесь.

И, прежде чем опять усложнять жизнь пивоварам и сидроварам, нужно ответить на ряд вопросов. Прежде всего, откуда к производителю попал метиловый спирт, который хранился на складе МВД много лет и был украден? Его еще надо умудриться вывезти. Второй вопрос, как этот производитель получил регистрацию в Росалкогольрегулировании и право писать на этикетках «пивной напиток», если у него даже нет оборудования. У нас в УрФО в Росалкоголе работают очень крутые профессионалы, им достаточно взгляда, чтобы заметить какие-то моменты, которые даже сами пивовары с замыленным глазом могут упустить. Так что вопрос к тем сотрудникам РАР, которые это пропустили: как такое произошло?

А ведь, кроме регистрации в Росалкоголе, нужно еще сдать продукт на анализ в СЭС, которая дает свое заключение. Получается, что человек сам привозил в СЭС напиток. Они явно выдали заключение, не побывав на производстве. Потому что производства, каким оно должно быть, не было, а продукция в итоге зарегистрирована.

Так причем здесь пивовары? Вот, например, кто-то открывает ООО, называет его «Мистер коньяк» и начинает выпускать чай с разными вкусовыми добавками. Так случается, что одна из этих добавок оказывается ядовитой и приводит к чьей-то гибели. И что, после этого нужно трясти производителей коньяка, потому что это слово было в названии? Нужно говорить об этом в Госдуме, вводить ограничения, увеличивать акцизы?

Как всегда, мы заходим не с той стороны, потому что тот злополучный продукт никакого отношения ни к пивным напиткам, ни к пиву, ни к сидру не имел.

У нас уже много лет говорится о том, что нужно лицензировать производство пива и сидра. У отрасли есть конкуренты, такие, как водочная и винная промышленность, у них есть свои лоббисты, и они долгое время добивались этого лицензирования. Минздрав им много раз четко объяснял, что в этом нет необходимости, потому что не зарегистрировано ни одного смертельного случая от употребления пива или сидра. После этого Росспиртпром предложил ввести реестр, который, видимо, введут, и который фактически будет тем же лицензированием, только называться по-другому.

Наводить порядок нужно, но это должна делать полиция. Необходимо уделять больше внимания обороту контрафактной продукции. Люди, которые работают в «черной зоне», вообще не регистрируются, и их не проверяет ни Росалкоголь, ни СЭС. А если происходят такие вещи, как с «Мистером Сидром», мы прекрасно понимаем, что где-то кто-то закрыл глаза. Коррупция ли это, невнимательность, руки не дошли проверить как следует – тем не менее, налицо недоработка со стороны контролирующих органов. Но предлагают опять ударить по легальному бизнесу, чтобы проблемы возникли только у тех, кто зарегистрирован, проводит свою продукцию по ЕГАИС, соблюдает маркировку. Не лучше ли обратить внимание на нелегалов, которых ни маркировка, ни ЕГАИС, ни акцизы в принципе не касаются?

Легальные пивовары крайне заинтересованы в наведении порядка в сфере пивоварения. Недобросовестный производитель, нечестная конкуренция и прочее создают проблемы в и так сложное для отрасли время. Очень надеюсь, что популистские заявления будут отфильтрованы во время принятия необходимых мер и действий.

Илья Ройтенберг, директор «Лаборатории живого пива», председатель Союза пивоваров Южного Урала