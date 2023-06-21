Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

«Предлагают опять ударить по легальному бизнесу»

Председатель Союза пивоваров Южного Урала об инициативе ужесточить контроль оборота пива и сидра

После массового отравления метанолом, содержавшимся в продукте «Мистер Сидр» в ряде регионов, комитет Госдумы по экономической политике предложил новые меры регулирования рынка слабоалкогольных напитков. Согласно копии документа, которая есть у «Ъ», Минфину предлагается ввести минимальные розничные цены на пиво и сидр, усилить контроль продажи разливных напитков вплоть до полного запрета, а также создать реестр дистрибуторов. Председатель Союза пивоваров Челябинской области Илья Ройтенберг считает, что новые ограничения только еще больше усложнят жизнь добросовестным производителям, а нелегалами, продукция которых фактически не является пивом и сидром, должны заниматься правоохранительные органы.

Фото: из личного архива Ильи Ройтенберга

Фото: из личного архива Ильи Ройтенберга

Сейчас на фоне этой истории многие хотят усложнить проверками жизнь, как сидроварам, так и пивоварам. Однако надо понимать, что «Мистер Сидр» - это только название, фактически продукт не имел к сидру никакого отношения, яблоки в его производстве не использовались. Там была вода, спирт и вкусовые добавки. Причем на этикетках этого напитка было написано «виски-кола», «ром-кола», «пинаколада». Какое отношение все это имеет к сидру?

Следующий вопрос: причем тут пиво? На этикетке, конечно, было написано «пивной напиток», а в составе указаны хмель, солод и дрожжи, но понятно, что ничего из этого в бутылках не было. Чтобы получить разрешение на выпуск пивных напитков, нужно иметь зарегистрированную пивоварню. У этого «Мистера Сидра» не было ни варочного цеха, ни цехов брожения и дображивания. Просто в емкостях делали гремучую смесь.

И, прежде чем опять усложнять жизнь пивоварам и сидроварам, нужно ответить на ряд вопросов. Прежде всего, откуда к производителю попал метиловый спирт, который хранился на складе МВД много лет и был украден? Его еще надо умудриться вывезти. Второй вопрос, как этот производитель получил регистрацию в Росалкогольрегулировании и право писать на этикетках «пивной напиток», если у него даже нет оборудования. У нас в УрФО в Росалкоголе работают очень крутые профессионалы, им достаточно взгляда, чтобы заметить какие-то моменты, которые даже сами пивовары с замыленным глазом могут упустить. Так что вопрос к тем сотрудникам РАР, которые это пропустили: как такое произошло?

А ведь, кроме регистрации в Росалкоголе, нужно еще сдать продукт на анализ в СЭС, которая дает свое заключение. Получается, что человек сам привозил в СЭС напиток. Они явно выдали заключение, не побывав на производстве. Потому что производства, каким оно должно быть, не было, а продукция в итоге зарегистрирована.

Так причем здесь пивовары? Вот, например, кто-то открывает ООО, называет его «Мистер коньяк» и начинает выпускать чай с разными вкусовыми добавками. Так случается, что одна из этих добавок оказывается ядовитой и приводит к чьей-то гибели. И что, после этого нужно трясти производителей коньяка, потому что это слово было в названии? Нужно говорить об этом в Госдуме, вводить ограничения, увеличивать акцизы?

Как всегда, мы заходим не с той стороны, потому что тот злополучный продукт никакого отношения ни к пивным напиткам, ни к пиву, ни к сидру не имел.

У нас уже много лет говорится о том, что нужно лицензировать производство пива и сидра. У отрасли есть конкуренты, такие, как водочная и винная промышленность, у них есть свои лоббисты, и они долгое время добивались этого лицензирования. Минздрав им много раз четко объяснял, что в этом нет необходимости, потому что не зарегистрировано ни одного смертельного случая от употребления пива или сидра. После этого Росспиртпром предложил ввести реестр, который, видимо, введут, и который фактически будет тем же лицензированием, только называться по-другому.

Наводить порядок нужно, но это должна делать полиция. Необходимо уделять больше внимания обороту контрафактной продукции. Люди, которые работают в «черной зоне», вообще не регистрируются, и их не проверяет ни Росалкоголь, ни СЭС. А если происходят такие вещи, как с «Мистером Сидром», мы прекрасно понимаем, что где-то кто-то закрыл глаза. Коррупция ли это, невнимательность, руки не дошли проверить как следует – тем не менее, налицо недоработка со стороны контролирующих органов. Но предлагают опять ударить по легальному бизнесу, чтобы проблемы возникли только у тех, кто зарегистрирован, проводит свою продукцию по ЕГАИС, соблюдает маркировку. Не лучше ли обратить внимание на нелегалов, которых ни маркировка, ни ЕГАИС, ни акцизы в принципе не касаются?

Легальные пивовары крайне заинтересованы в наведении порядка в сфере пивоварения. Недобросовестный производитель, нечестная конкуренция и прочее создают проблемы в и так сложное для отрасли время. Очень надеюсь, что популистские заявления будут отфильтрованы во время принятия необходимых мер и действий.

Илья Ройтенберг, директор «Лаборатории живого пива», председатель Союза пивоваров Южного Урала

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...