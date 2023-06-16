В Нижегородской области завершена посевная кампания

Нижегородские аграрии к середине июня завершили посевную кампанию По данным областного минсельхоза, в 2023 году с учетом яровых, озимых и многолетних кормовых культур общая посевная площадь составила более 1,06 млн га.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Шаповалов, Коммерсантъ Фото: Иван Шаповалов, Коммерсантъ

По предварительным данным, зерновыми и зернобобовыми культурами в регионе засеяно 426,4 тыс. га, сахарной свеклой — 12,9 тыс. га, масличными культурами — 44,9 тыс. га, кормовыми культурами — 92,6 тыс. га. Кроме того, 3,3 тыс. га засеяно льном-долгунцом, 0,8 тыс. га — овощами, 14,7 тыс. га — картофелем.

В 2022 году в Нижегородской области было засеяно 1,07 млн га. В 2023 году на поддержку АПК и развитие сельских территорий в регионе выделено 5,4 млрд руб., из них 3 млрд руб. уже доведены до сельхозпроизводителей.

Андрей Репин