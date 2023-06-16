Лжеконсультант по инвестициям выманил у жительницы Павлова более 1,6 млн рублей

После разговора с аферистом 52-летняя жительница Павлова лишилась 1,63 млн руб. в попытке заработать на инвестициях. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.

Потерпевшая рассказала полиции, что увидела в интернете рекламу онлайн-курсов по инвестированию и перешла по ссылке. Затем ей позвонил мужчина, представившийся сотрудником банка, и предложил свою консультацию. Доверившись ему, потерпевшая несколько раз перевела деньги на якобы свой инвестиционный счет. Так жительница лишилась не только личных сбережений, но и средств, целенаправленно взятых в кредит.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). Злоумышленнику грозит до 10 лет лишения свободы.

Елена Ковалева