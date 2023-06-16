Жительницу Удмуртии будут судить за поджог своей престарелой бабушки

В Удмуртии перед Верховным судом республики предстанет 28-летняя жительница Глазова. Женщину обвиняют в убийстве пожилой женщины с особой жестокостью (п. «в, д, е» ч. 2 ст. 105 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В частности, по версии следствия, нетрезвая женщина поссорилась со своей престарелой бабушкой. Пенсионерка из-за возраста и проблем со здоровьем не могла самостоятельно передвигаться. В ходе ссоры женщина избила пенсионерку, после чего скинула ее с кровати, облила последнюю легковоспламеняющейся жидкостью и подожгла.

После этого женщина скрылась с места преступления. Пенсионерка из-за ожогов скончалась через непродолжительное время в больнице.