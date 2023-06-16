В Казани больнице №7 присвоили имя умершего экс-главы Минздрава Татарстана

Горбольнице №7 в Казани присвоили имя умершего экс-министра здравоохранения Татарстана Марата Садыкова. Постановление об этом опубликовал премьер-министр республики Алексей Песошин.

С предложением о переименовании больницы выступил Минздрав Татарстана. Теперь ведомству нужно в течение двух месяцев внести изменения в устав медучреждения. Полное название организации звучит так: городская клиническая больница №7 имени М.Н. Садыкова.

Марат Садыков был главврачом горбольницу с 2008 по 2018 годы. Позже он стал главой Минздрава Татарстана. В январе этого года он скончался, после чего был похоронен в казанском поселке Мирный. Позже его наградили орденом Пирогова посмертно.

"Ъ-Казань"