ПМЭФ-2023: В Петербурге индустриальный парк «Киевское-95» обрел инвестора

ООО «К-95 Эксплуатация» инвестирует 3 млрд рублей в инфраструктуру индустриального парка «Киевское-95» в Пушкинском районе. Планируется построить производственно-складской комплекс Light Industrial с 58 тыс. кв. м площадей многофункциональных помещений. Соответствующее соглашение было подписано на полях Петербургского международного экономического форума в пятницу, 16 июня.

Соглашение о строительстве индустриального парка «Киевское-95» подписал глава комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга Кирилл Соловейчик и генеральный директор ООО «К-95 Эксплуатация» Александр Ходченков.

Как уточнил господин Соловейчик, индустриальный парк будет включать в себя подготовленные земельные участки для строительства и готовые здания. Соглашение подразумевает инвестиции в размере 3 млрд рублей. В целом общая сумма вложений составит 15 млрд руб., а площадь промышленных площадей — 200 тыс. кв. м.

Индустриальный парк расположен в Пушкинском районе Санкт-Петербурга на первой линии Киевского шоссе.

Алла Михеенко

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