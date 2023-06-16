На улучшение связи в Севастополе оператор «К-телеком» направит почти 4 млрд руб

Оператор связи «К-телеком» вложит на улучшение доступности связи для деревень и сел почти 4 млрд руб до 2025 года. Соглашение с властями Севастополя подписано в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Об этом сообщает губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем telegram-канале.

Господин Развожаев подчеркнул, что с начала 2023 года оператор вывел в эфир 12 базовых станций, в частности в селах Полюшко и Передовое. В рамках соглашения ООО "К-телеком" продолжит формирование современной телекоммуникационной инфраструктуры и ее развитие в Севастополе.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс» ООО «К-телеком» зарегистрировано в 2014 году в Краснодаре. Генеральным директором является Антон Голиков. Управляющая компания общества АО «АйСи Инвест». Выручка в 2022 году составляет 8,2 млрд руб. Чистая прибыль — 3,2 млрд руб.

Олег Исаев

Читайте нас в Telegram