ПСБ запустит «Магазин женских инвестиций». Предполагается, что он поможет женщинам вкладывать средства в бизнес, сообщила старший вице-президент, директор по внешним связям ПСБ Вера Подгузова на Петербургском экономическом форуме. По ее словам, в настоящее время женщинам по-прежнему необходима поддержка как с точки зрения повышения финансовой грамотности, так и с точки зрения создания условий для развития карьеры, особенно в традиционно «мужских» отраслях. Подгузова также добавила, что ПСБ реализует меры по повышению финансовой грамотности, в том числе проект «Женское лидерство в инвестициях», направленный на увеличение числа женщин-инвесторов на российском финансовом рынке.

Генеральный директор группы «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов и полпред в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев обсудили вопросы газификации сибирских регионов страны на полях Петербургского экономического форума. В рамках программ развития газоснабжения и газификации регионов округа до 2025 года предусмотрена газификация свыше 220 населенных пунктов и более 122 тыс. домовладений. Стороны подчеркнули, что Сибирский федеральный округ обладает большим потенциалом для газификации.

«Аэрофлот» в ближайшее время заключит соглашение о лизинге двух новых Boeing 737-900, один из них назовут в честь бывшего председателя ЛДПР Владимира Жириновского. Речь идет о лайнерах со вторичного рынка, но достаточно «свежих». Кроме того, гендиректор авиакомпании Сергей Александровский рассказал, что Airbus вернул «Аэрофлоту» аванс в размере $199 млн по четырем дальнемагистральным самолетам A350-900, которые так и не были поставлены.