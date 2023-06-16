Ростовская область заняла 12 место в национальном рейтинге инвестиционного климата в субъектах РФ

Ростовская область поднялась с 16-го на 12-е место в национальном рейтинге инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации. Ежегодный рейтинг был презентован на полях Петербургского международного экономического форума, сообщает пресс-служба правительства региона.

Рейтинг возглавили Забайкальский край, Чеченская Республика, Москва, Нижегородская область, Тюменская область и Республика Татарстан. Ростовская область делит 12-е место с Севастополем.

Целью составления рейтинга является оценка усилий властей регионов по созданию благоприятных условий ведения бизнеса. Рейтинг учитывает 67 показателей по четырем направлениям: регуляторная среда, институты для бизнеса, инфраструктура и ресурсы, поддержка МСП.

Анастасия Назарова