В Уфе пройдут Летние игры сурдлимпийцев

15 июня в рамках XXVI Петербургского международного экономического форума подписано трехстороннее соглашение о проведении в Уфе с 23 июля по 2 августа Летних игр сурдлимпийцев «Мы вместе. Спорт», сообщили в пресс-службе главы Башкирии.

Документ подписали глава республики Радий Хабиров, министр спорта России Олег Матыцин и президент Общероссийской спортивной федерации спорта глухих Дмитрий Ребров.

Соревнования будут проходить по 21 дисциплине, в том числе по бадминтону, гандболу, баскетболу, легкой атлетике, настольному теннису, плаванию, велосипедному спорту, пулевой стрельбе, спортивному ориентированию, волейболу, каратэ, тхэквондо, футболу, спортивной борьбе, теннису.

Майя Иванова

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