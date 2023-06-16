Сочинские спасатели эвакуировали спелеологов из затопленной Воронцовской пещеры

Спасатели эвакуировали спелеологов из внезапно затопленного участка Воронцовской пещеры. Об этом сообщили в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

15 июня около 8 утра через экскурсионную тропу в пещеру спустились два спелеолога. Они планировали пройти районы «Ленинградский» и «Медвежий» и выйти к 17-18 часам. Однако к намеченному времени туристы не вернулись, и сотрудник «Воронцовского ландшафтно-карстового комплекса» позвонил спасателям.

Выяснилось, что около 9 утра резко поднялся уровень воды в реке Кудепсте, в истоках которой и находится система Воронцовских пещер. Поток воды хлынул внутрь через центральный вход.

Точного маршрута спелеологов спасатели не знали. Поэтому двое из них начали спускаться в Воронцовскую пещеру, а третий остался на входе для поддержания связи с базой. Часть подземных ходов Воронцовской системы были затоплены, поэтому было принято решение бурить перфоратором отверстия под анкерные крюки Pulse и по искусственным точкам опоры обходить затопленные части пещеры и сифоны. Они поднимались по вертикальным перилам около 15 м и почти столько же шли по глиняной горизонтальной части.

Спасатели вышли к залу «Тишины», обследовали этот участок пещеры и нашли двух сочинских спелеологов на выходе из «Медвежьего района». Специалисты вывели туристов из пещеры, медпомощь им не потребовалась.

«Особенность сочинских карстовых пещер в том, что при сильных осадках вода быстро набирается в русла рек и также стремительно уходит под землю. При этом спад уровня воды проходит также быстро»,— отметил спасатель ЮРПСО МЧС России Максим Дзагания.

Татьяна Ручкина

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