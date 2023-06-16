Курский суд рассматривает дело о хищении 1,5 млн рублей у волонтеров, помогающих военнослужащим в зоне СВО

Ленинский райсуд Курска начал рассмотрение уголовного дела в отношении ранее судимой Татьяны Кметь, обвиняемой в одном эпизоде крупного (ч. 3 ст. 159 УК РФ) и одном — особо крупного (ч. 4 ст. 159) мошенничества. Речь идет о похищении более 1,55 млн руб., собранных волонтерами на нужды участников спецоперации, сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

По версии следствия, госпожа Кметь через мессенджеры предложила волонтерам свою помощь. Она заявила, что может помочь в закупке необходимых товаров по низким ценам. Организаторы волонтерских движений «Полк Марго» и «СвоихНеБросаемКурск» перечислили ей более 1,55 млн руб., которые женщина израсходовала на собственные нужды. Рассмотрение дела продолжается.

Олег Мухин

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