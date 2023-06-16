В Тюмени мотоциклиста будут судить за погоню, в которой пострадал полицейский

В Тюмени в отношении мотоциклиста возбудили восемь административных дел за погоню с ГИБДД, в которой пострадал полицейский. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области.

Инцидент произошел на 2 км Старого Тобольского тракта. Мотоциклиста на Honda пытались остановить сотрудники мотовзвода полка ДПС, однако он попытался скрыться. В ходе погони он создал помеху инспектору, который также ехал на мотоцикле. Уходя от столкновения, силовик съехал на обочину и опрокинулся, получив травмы. Сотрудник полиции получил травмы.

Мотоциклиста будут судить за неповиновение требованием сотрудника полиции, управление мотоциклом, не имея водительского удостоверения, проезд дважды на красный сигнал светофора, выезд на встречную полосу и др.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте