В Сочи полицейские уговорили туриста не прыгать с моста

В Сочи полицейские отговорили приезжего из Свердловской области от прыжка с моста. Об этом сообщила пресс-служба Госавтоинспекции Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по Краснодарскому краю Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по Краснодарскому краю

По данным ведомства, сотрудники отделения технадзора местного отдела полиции Алексей Васильев, Владимир Яковлев и Арсен Мирон проезжали на служебном автомобиле по Кудепстинскому виадуку. Полицейские заметили взволнованных людей. Оказалось, что на мосту стоял 36-летний мужчина с намерением сброситься с конструкции вниз.

Сотрудники правоохранительных органов начали переговоры с туристом и убедили его не совершать данного поступка. Мужчину отвели на безопасное расстояние, после чего ему вызвали бригаду врачей. В настоящее время он находится под наблюдением медиков. Жизни и здоровью приезжего ничего не угрожает.

Анастасия Донскова

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