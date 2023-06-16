Как преодолеть нулевой потенциал роста в экономике

Клуб КубА и ИД «Коммерсантъ — Кубань–Черноморье» 15 июня провели очередной бизнес-завтрак. Спикер мероприятия, сооснователь Клуба КубА и онлайн-школы экономики, профессор Александр Полиди рассказал гостям и резидентам о том, почему в России нулевой потенциал роста, как его преодолеть и в какие сферы бизнеса в Краснодарском крае инвестировал бы он сам.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Спикер мероприятия, сооснователь Клуба КубА и онлайн-школы экономики, профессор Александр Полиди

Фото: Софья Пшеничная Спикер мероприятия, сооснователь Клуба КубА и онлайн-школы экономики, профессор Александр Полиди

Фото: Софья Пшеничная

Как отметил профессор, потенциал экономики определяется демографическим фактором и наличием технологий. В тех странах, где вкладывают средства в технологическое развитие, производительность труда растет. Российская же экономика имеет нулевой потенциал роста. Население страны сокращается на 1 млн человек в год. Существуют непреодолимые в течение короткого периода времени (5–10 лет) демографические зажимы для развития экономики. Поэтому нехватка рабочей силы может быть компенсирована только миграцией из других стран.

При этом экономическая ситуация в России далеко не однородна. В стране есть отдельные компании, обладающие перспективой роста. Как считает Александр Полиди, такие компании следует стимулировать в индивидуальном порядке через налоговые льготы, пониженные ставки кредитования и другие преференции. Если же Центробанк снизит ключевую ставку для всех, то в стране произойдет инфляционный всплеск.

Слева — Наталия Старунская — агентство недвижимости «Свои на юге» справа — Алена Ефимова — собственник «Центра согласования перепланировок»

Фото: Софья Пшеничная

По оценкам господина Полиди, в России есть целые регионы с высоким потенциалом роста. Кубань — одна из трех агломераций в стране, которая показывает рост. В этом году край планирует привлечь до 500 млрд рублей частных инвестиций. Миграция — драйвер экономики региона. На Кубани перспективны такие отрасли, как ретейл, строительство, курорты, промышленность, транспорт, логистика, IT-кластер.

«Лично я инвестировал бы в автобусные междугородные перевозки, как чартерные, так и регулярные. Этот рынок здесь очень сильно растет, ощущается дефицит качественных провозных емкостей. Отсутствуют крупные игроки. А те, что есть, — это, в основном, несистемная розница. Также я открыл бы компанию, которая занималась бы качественной контейнерной логистикой с сетью в крупных российских и зарубежных портах. Контейнерные перевозки в феврале 2022 года подорожали в разы»,— резюмировал Александр Полиди, отвечая на вопросы гостей.

Слева направо: Роман Григоренко — собственник аутсорсинговой компании «ПроАктив», Иван Купарев, владелец компании по тендерному сопровождению «СTender», Александр Полиди, Инесса Варлашкина — владелица и главный врач многопрофильной клиники косметологии и эстетической медицины Eva Clinic

Фото: Софья Пшеничная

В финале мероприятия спикер представил трех резидентов Клуба КубА, которые в режиме блиц-интервью рассказали о своих бизнесах.

Иван Купарев, владелец «СTender», поделился подробностями того, как его компания помогает предпринимателям и организациям участвовать в госзакупках и коммерческих тендерах, сопровождая клиентов от поиска тендера до заключения контракта.

Инесса Варлашкина, владелица и главный врач многопрофильной клиники косметологии и эстетической медицины Eva Clinic, работающей на рынке девять лет, рассказала о том, как проводит профилактику старения и возрастных изменений организма у женщин.

Роман Григоренко, собственник многопрофильной компании «ПроАктив», рассказал об услугах аутсорсинга. За 2022 год его компания обслужила 48 предприятий на Кубани и 21 предприятие по Ростовской области. А этим летом планирует выйти на рынок Волгограда.

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