В строительство центра фиджитал-спорта в Перми вложат 78 млн рублей

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин и президент Всероссийской федерации фиджитал-спорта Никита Нагорный заключили соглашение о сотрудничестве. Документ был подписан на Петербургском международном экономическом форуме в присутствии вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

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Соглашение подразумевает создание в этом году в Перми фиджитал-центра, который будет оснащен инновационными тренажерами и площадками для игры в баскетбол и мини-футбол. На эти цели уже выделено 78 млн руб. федеральных средств.

«Фиджитал – новое направление на стыке технологий и классического спорта, позволяющее продемонстрировать интеллектуальные и физические способности, а, значит, воспитать гармоничного человека. К "Играм будущего", которые пройдут в Казани в 2024 году, мы наблюдаем огромный интерес как внутри нашей страны, так и со стороны международных участников. Пермский край активно включился в эту работу и, уверен, достойно представит себя на грядущих соревнованиях», – отметил Дмитрий Чернышенко. По словам Дмитрия Махонина, развитие в Прикамье этого вида спорта в век компьютерных технологий привлечет большое количество молодых людей. «Совместная работа в этом направлении, а также реализация наших проектов по развитию массового спорта позволит достичь поставленных Президентом показателей – 70% систематически занимающихся спортом к 2030 году», – заявил глава региона.

Вице-премьеру РФ также был представлен доклад о проведении комплекса мероприятий в рамках празднования 300-летия Перми. «Благодаря проделанной работе, помимо ярких впечатлений от концертов и фестивалей, после юбилея жителям города и региона останется и другое богатое наследие. Это новые учреждения здравоохранения и культуры, объекты дорожной инфраструктуры, благоустроенные парки и скверы – все, чем люди смогут пользоваться на протяжении долгих лет после празднования 300-летия города», – отметил Дмитрий Чернышенко.