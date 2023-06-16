Исследование: В 29% казанских предприятий есть сотрудники на удаленке

В 29% казанских организаций и предприятии есть работники, которые трудятся в удаленном формате. Исследование провели специалисты сервиса SuperJob.

Отмечается, что данные сотрудники работают как в РФ, так и за границей. В двух из трех таких предприятий сотрудники на удаленке составляют менее 10% от общей численности работников.

В России же количество организаций, где есть работники на удаленке, составило 9% от общего числа. Чаще всего речь идет об ИТ-специалистах и дизайнерах.

Опрос проводился с 1 по 14 июня во всех округах РФ. Всего в нем приняли участие 1 тыс. человек.

"Ъ-Казань"