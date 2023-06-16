В Кропоткине ввели режим ЧС из-за подтоплений после дождя

В Кропоткине ввели режим чрезвычайной ситуации из-за подтоплений домов и дворовых территорий после дождя. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

Всего с 12 июня в Кропоткине выпало 112 мм осадков. К настоящему времени на территории города подтоплены 70 дворов и 30 домов.

«Для ликвидации последствий ЧС задействованы аэромобильная группировка главного управления, муниципальное звено РСЧС, подразделение Кавказского пожарно-спасательного гарнизона»,— отметил замначальника седьмого пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Евгений Пелипенко.

В ведомстве отметили, что на реках и водостоках бассейна реки Кубань и водоемах Черноморского побережья сохраняется угроза подъема уровня воды. Местами возможно превышение неблагоприятных отметок.

Анастасия Донскова

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