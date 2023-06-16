В Сызрани управляющая компания похитила средства граждан

В Сызрани возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в управляющей организации АО «Городская управляющая компания», сообщает городская прокуратура.

«Жителям многоквартирных домов производились начисления по оплате коммунальных услуг теплоснабжения и горячего водоснабжения при фактической невозможности оказания указанных коммунальных услуг в связи с расторжением договора оказания коммунальных услуг, заключенного с теплоснабжающей организацией»,— говорится в сообщении.

Компания получила от граждан 251 263 рублей, которые похищены работниками управляющей организации.

Уголовное дело возбуждено МУ МВД России «Сызранское» по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере).

Сабрина Самедова