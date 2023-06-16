Схема движения по трассе Ростов-Таганрог изменится с 18 июня

На федеральной трассе А-280 Ростов-Таганрог с 18 июня изменится схема движения на 5-километровом отрезке с 15 по 20 км дороги, сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор Москва-Волгоград.

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Две правые полосы будут закрыты для капитального ремонта. Движение организуют по двум левым полосам.

Работы на участке начались прошлым летом. До октября 2024 года дорожники заменят покрытие на данном участке трассы, отремонтируют мост через Мокрый Чалтырь и приведут в нормативное состояние обочины и остановочные полосы.

Анастасия Назарова