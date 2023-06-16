ПМЭФ-2023: У острова фортов в Кронштадте появится номерной фонд

АНО «Остров фортов» в лице соорганизатора проекта Марики Коротаевой и ООО «Специализированный застройщик Алькор» в лице гендиректора Павла Никонова подписали соглашение о строительстве гостиницы в Кронштадте. Мероприятие состоялось в ПМЭФ-2023. Объем инвестиций в строительство комплекса не уточняется.

Речь идет о строительстве апарт-отеля «3 звезды» на территории туристско-рекреационного кластера «Остров фортов» в Кронштадте. Проект представляет многофункциональный комплекс, в состав которого войдут четырехэтажный корпус, объединяющие квартиры и апартаменты, а также подземный паркинг. Общая площадь составит около 24 тыс. кв. м., при этом до 3,6 тыс. кв.м. будут отданы под гостиничную инфраструктуру.

«Группа компаний Алькор», куда входит ООО «Специализированный застройщик Алькор», выступает инвестором. Ранее ГК Алькор подписали с Островом фортов меморандум о сотрудничестве, согласно которому в Кронштадте появятся: яхтенный порт, жилой массив, поликлиника и гостиница «Гранд Отель» категории «4*» с номерным фондом 200 номеров, общей площадью 15 тыс. кв. м. Общий объем привлекаемых им средств, по предварительной оценке, составит более 16 млрд руб.

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