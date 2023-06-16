Бизнес стал экономить на участии в Петербургском международном экономическом форуме

Спрос на авиабилеты в Санкт-Петербург во время проведения Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) упал на 14% к 2022 году и на 30% к 2019 году. Количество проданных железнодорожных билетов уменьшилось на 9% к предыдущему году и на 31% — к допандемийному периоду. Об этом «Ъ-СПб» сообщили в компании «Аэроклуб».

Снижение спроса также было зафиксировано на гостиничном рынке Санкт-Петербурга. Количество ночей, который участники ПМЭФ забронировали в городских отелях, снизилось на 19% к 2022 году и на 12% к 2019 году. «В 2023 году мы наблюдаем тенденцию к экономии со стороны бизнеса — доля бронирований в пятизвездочных отелях сократилась с 20% в 2022 году до 14% в этом, а средняя стоимость номера в отелях Санкт-Петербурга во время ПМЭФ сократилась на 13% — до 29 тысяч рублей за ночь»,— объясняет управляющий директор компании «Аэроклуб» Юлия Липатова.

Наиболее часто деловые туристы приезжали в Санкт-Петербург из Москвы, Нижнего Новгорода и Екатеринбурга. Зарубежные участники ПМЭФ в основном прилетали в Санкт-Петербург из Ирана, Узбекистана и Китая. Самый дорогой авиабилет по маршруту Москва — Санкт-Петербург был приобретен сотрудником добывающей и обрабатывающей компании. Перелет в обе стороны обошелся ему в 280 тыс. рублей.

Константин Куркин

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