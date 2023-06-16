Центр детского отдыха за 5 млрд рублей построят в Красноярском крае

В Красноярском крае будет построен круглогодичный детский центр отдыха и оздоровления «Сибирь 2.0». Реализация проекта пройдет в рамках соглашения, подписанного на полях Петербургского международного экономического форума и. о председателя красноярского правительства Сергеем Верещагиным и гендиректором ООО «Национальный оператор детского отдыха» Евгением Шулятьевым.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

По данным правительства края, центр, который может быть размещен в Березовском районе, сможет принимать 5,5 тыс. детей в год. Его площадь составит 1,76 га. Объем инвестиций в строительство оценивается в 5 млрд руб. Предполагается, что оно должно быть завершено в 2026 году.

«Реализация проекта обеспечит появление в Красноярском крае современной центральной площадки для проведения федеральных и международных детских мероприятий, форумов и олимпиад, площадки спортивной подготовки региональных детских команд, центра компетенций дополнительного образования детей и института детства в регионе»,– прокомментировали заключение соглашения в правительстве края.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Национальный оператор детского отдыха» Евгения Шулятьева с уставным капиталом 10 тыс. руб. зарегистрировано в Мурманске. На сайте компании указывается, что она занимается детским отдыхом с 2010 года, в собственности у нее находится лагерь «Зарница» под Сочи.

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Валерий Лавский