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обновлено 14:58

Миноритарии СМЗ не смогли оспорить передачу контрольного пакета акций государству

Арбитражный суд Пермского края отказал двум миноритарным акционерам ОАО «Соликамский магниевый завод» в пересмотре решения об изъятии контрольного пакета акций СМЗ в пользу государства.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Как сообщает телеграм-канал арбитражного суда, с соответствующим иском обратились миноритарии Виталий Жбанов и Иван Новоселов, которые потребовали пересмотреть решение по вновь открывшимся обстоятельствам. Они ссылались на то, что не были привлечены к рассмотрению дела в качестве третьих лиц.

Напомним, в мае прошлого года суд удовлетворил иск прокуратуры об истребовании в пользу Российской Федерации около 89% акций завода, принадлежавших Петру Кондрашеву, Сергею Кирпичеву, Тимуру Старостину и Игорю Пестрикову. Суд согласился с позицией надзорного органа, что в начале 1990-х приватизация предприятия прошла незаконно, без разрешения федеральных властей.

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