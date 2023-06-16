Экс-главврача Мостовской ЦРБ, чья дочь подделала диплом медика, осудили за мошенничество и подлог

Бывший главврач Мостовской центральной районной больницы Эльза Мифтахова обвиняется в мошенничестве с подлогом. Ранее ее дочь Анжелу осудили за поддельный диплом медика, сообщает «КП-Кубань».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: loon.site Фото: loon.site

Дочь главврача была назначена на должность заведующей Хамкетинским фельдшерско-акушерским пунктом. Как сказано в приговоре суда, она предоставила руководству больницы диплом медколледжа Набережных Челнов. Однако в судебном заседании руководство учебного заведения опровергло ее обучение.

Кроме того, девушка добилась от краевого минздрава 750 тыс. руб. Эти деньги, по данным издания, она обналичила и отдала матери. Позже их нашли и вернули государству. Девушка согласилась с обвинениями в свой адрес, но отрицала причастность матери к служебному подлогу. Также она настаивала, что ее мать не знает об отсутствии у нее диплома. В итоге ее оштрафовали на 200 тыс. руб.

Эльзу Мифтахову заподозрили в махинациях после ведомственной проверки. В январе 2022 года к ней пришли с обыском домой и в рабочий кабинет. Выяснилось, что она якобы устроила на работу не менее шести человек, а их зарплату присваивала.

Женщину осудили сразу по нескольким статьям: мошенничество с использованием служебного положения, подлог и злоупотребление должностными полномочиями. На скамью подсудимых отправилась и главбух учреждения. Экс-главврача приговорили к трем годам ограничения свободы. В объединенной пресс-службе судов Краснодарского края отметили, что сейчас приговор обжалован, в законную силу пока не вступил.

Татьяна Ручкина

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