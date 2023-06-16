Экспериментальные танцы, «Страшный суп» и нестареющая классика

На следующей неделе в Нижнем Новгороде пройдут концерты классической и рок-музыки, лекции о дуэлях, выставки и премьеры спектаклей. Подробнее о наиболее заметных культурных событиях — в обзоре «Ъ-Приволжье».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Пушной

Фото: страница Александра Пушного во «ВКонтакте» Александр Пушной

Фото: страница Александра Пушного во «ВКонтакте»

17 июня в Milo Concert Hall выступит музыкант Александр Пушной и группа «ОТП Студио». Они сыграют песни из альбома «Каверы Пушного»: «Все идет по плану» Егора Летова, «От винта!» из мультфильма «Смешарики», «Трава у дома» группы «Земляне», «Как на войне» рок-группы «Агаты Кристи» и многие другие. Билеты от 2,2 тыс. руб.

17 июня в культурном центре «Рекорд» в рамках фестиваля экспериментального танца Poezda пройдет вечер танцевальных и пластических номеров, короткометражных спектаклей и постановок от российских хореографов. Билеты от 500 руб.

17 июня «Заповедные кварталы» отметят Международный день пикника праздничной программой в Саду кино во дворе на Новой, 22б. Взрослые смогут посетить лекции об отдыхе нижегородцев в XIX веке и шести условиях дуэли, а дети — поиграть в усадебные игры прошлых столетий, создать текстильный флажок с набивным узором и механическую игрушку. Билеты на каждую программу от 500 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Тима ищет свет»

Фото: страница музыканта «Тима ищет свет» во «ВКонтакте» «Тима ищет свет»

Фото: страница музыканта «Тима ищет свет» во «ВКонтакте»

17 июня в сквере имени Свердлова выступит Тимофей Якимов («Тима ищет свет»), балансирующий в своем творчестве между роком и хип-хопом. Двухчасовой концерт пройдет в рамках фестиваля «Столица закатов», вход свободный.

17 июня в Пакгаузах состоится концерт «Франческа да Римини» Рахманинова. Оперу в двух картинах на сюжет пятой песни «Ада» из «Божественной комедии» Данте исполнят солисты Театра оперы и балета Дмитрий Белянский (тенор), Владислав Бирюков (баритон), Алина Отяковская (сопрано), Сергей Писарев (тенор) и дирижер Иван Великанов. В продаже остались билеты от 1 тыс. руб.

18 июня в концертном зале «Юпитер» актеры «Творческого дома Невинных» сыграют на сцене комедию «Руководство для желающих жениться» по рассказам Антона Чехова «Предложение», «Дипломат», «Медведь», «Длинный язык» и «Бумажник». Билеты от 2,6 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший директор ГМИИ имени Пушкина Марина Лошак

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Бывший директор ГМИИ имени Пушкина Марина Лошак

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

20 июня в «Рекорде» состоится лекция галериста, бывшего директора Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина Марины Лошак «Коллекционеры и музеи». Она расскажет, как создавался музей и какое влияние на его судьбу оказали коллекционеры. Билеты от 1 тыс. руб.

В филармонии продолжается 65-й сезон летних благотворительных концертов. 20 июня солисты музыкального лектория выступят с концертом «Дарите любимым цветы». Прозвучат арии из опер «В Бурю», «Мать» и «Доротея» и песни из кинофильмов «Свинарка и пастух» и «Гусарская баллада». 21 июня пройдет концерт для скрипки с оркестром с музыкой Гайдна и Стравинского. 23 июня прозвучит увертюра «Орестея» Танеева, произведения Моцарта и Девьена. Регистрация на концерты откроется 19 июня, вход свободный.

21 июня в Доме губернатора в кремле откроется выставка «Художник и сказка». В экспозиции — живопись Васнецова, Рериха, Репина, Врубеля, графика Билибина, декоративно-прикладное и народное искусство, театральные костюмы из собраний Русского музея, Третьяковской галереи, Российского национального музея музыки и Нижегородского художественного музея. Выставка будет работать по 13 августа, стоимость посещения — от 150 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Спектакль «Зощенки»

Фото: Нижегородский независимый театр на Счастливой Спектакль «Зощенки»

Фото: Нижегородский независимый театр на Счастливой

21 июня Театр на Счастливой поставит коммунальную комедию «Зощенки» по мотивам рассказов Михаила Зощенко «Аристократка», «Кризис», «История болезни», «Неизвестный друг», «Опасные связи» и «Нервные люди». Билеты от 700 руб.

22 июня в «Планетарии №1» парка «Швейцария» пройдет лекция «Книги по саморазвитию: реальная помощь или трата времени?». Старший библиотекарь в частной «Библиотеке ПМ» Анна Герасименко расскажет, действительно ли эти книги могут помочь или это просто маркетинговый ход. Вход свободный, необходимо предварительно зарегистрироваться.

23 июня в Пакгаузах запланирован концерт Театра оперы и балета «После импрессионизма: музыкальные странствия Поля Верлена "Заходящие солнца"». В программе — произведения Дебюсси, Лурье, Шоссона, Ипполитова-Иванова, Форе, Равеля на стихи французского поэта-символиста. Билеты от 500 руб.

23 июня в Театре драмы состоится премьера комедии-абсурда «Страшный суп» по пьесе уральского драматурга Олега Богаева. В пьесе — превращение людей в арбуз, килограммы гвоздей в сапоге, возвращающаяся в пачку последняя выкуренная папироса и бесконечный любимый суп. Билеты от 800 руб.

Подготовила Елена Ковалева