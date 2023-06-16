В Туапсинском районе построят два новых курортных комплекса общей стоимостью 23,5 млрд рублей

Глава Туапсинского района Краснодарского края Сергей Бойко в ходе ПМЭФ-2023 подписал два крупных инвестиционных соглашения о создании в поселке Новомихайловском курортных комплексов, сообщает пресс-служба муниципалитета. Суммарный объем вложений в проекты оценивается в 23,5 млрд руб.

Санаторно-оздоровительный комплекс «Золотой колос» намерен построить в поселке Новомихайловском пятизвездочный гостиничный объект на 1,9 тыс. номеров с открытым бассейном. Общая площадь нового комплекса – 11,5 га, сумма инвестиций – 14,5 млрд руб., начало работ намечено на четвертый квартал 2024 года. Краснодарская компания «Специализированный застройщик "ССК"» заявила о планах возвести на площади 9 га в поселке Новомихайловском отель и СПА-центр. Стоимость проекта оценивается в 9 млрд руб., сообщает пресс-служба администрация Туапсинского района.

Анна Перова, Краснодар